Бывший 43-летний участник боевых действий в Донбассе, который служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, погиб в результате взрыва возле львовской городской больницы №5. Об этом 15 апреля сообщили на сайте областной полиции
По предварительной информации полиции, мужчина погиб из-за взрыва ручной гранаты. Погибший жил неподалеку от больницы.
Взрыв прогремел 15 апреля около 16:00. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Выясняются все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.
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