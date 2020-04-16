Во львовской больнице прогремел взрыв, один человек погиб
Во львовской больнице прогремел взрыв, один человек погиб
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
По предварительной информации полиции, мужчина погиб из-за взрыва ручной гранаты. Погибший жил неподалеку от больницы.

Взрыв прогремел 15 апреля около 16:00. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Выясняются все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.     