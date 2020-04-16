Бывший 43-летний участник боевых действий в Донбассе, который служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, погиб в результате взрыва возле львовской городской больницы №5. Об этом 15 апреля сообщили на сайте областной полиции

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