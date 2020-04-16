«По состоянию на 09:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 397 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано Черновицкой области и Киеве — 662 и 644 человека соответственно. Еще 401 и 333 случая зафиксировано в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Киевской области зафиксировано 234 случая. За 200 случаев перешли также Винницкая и Ровенская области. В других регионах заболевших около сотни и меньше.
По состоянию на утро 16 апреля в центральную лабораторию поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14 311 сообщений о подозрении на COVID-19.