На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4161 случая коронавируса, 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. Об этом 16 апреля сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сообщении.

Наибольшее число больных зафиксировано Черновицкой области и Киеве — 662 и 644 человека соответственно. Еще 401 и 333 случая зафиксировано в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Киевской области зафиксировано 234 случая. За 200 случаев перешли также Винницкая и Ровенская области. В других регионах заболевших около сотни и меньше.

По состоянию на утро 16 апреля в центральную лабораторию поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14 311 сообщений о подозрении на COVID-19.