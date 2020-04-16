Нельзя ставить вопрос о том, что Белоруссия является полностью независимой или зависимой от России. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Дзермант: Польша исторически боится России, а для Беларуси здесь нет угрозы © Facebook, Алексей Дзермант Якуб Корейба в интервью изданию Украина.ру выразил мнение, будто бы Белоруссии в отличие от Украины удалось стать по-настоящему независимой от России.

«Что такое "быть полностью независимыми от России?". У нас есть очень серьезная степень взаимозависимости. Беларусь очень серьезно зависит от поставок российских энергоресурсов, от российского рынка, да и вообще у нас тесные политические и экономические связи», — подчеркнул эксперт.

Что касается интересов России, считает политолог, то, если смотреть на западные рубежи, наличие Беларуси как союзного для нее государства тоже уменьшает ее расходы на безопасность и многие другие вещи.

Белоруссия является самостоятельным государством, которое не ориентируется на «любой чих», который доносится из Москвы, но эта степень взаимозависимости позволяет Минску достаточно уверенно себя чувствовать и не видеть в союзных отношениях с Россией никаких проблем и угроз, подытожил Дзермант.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.