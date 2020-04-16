Лучший бомбардир чемпионата мира-1994 в составе сборной РФ Олег Саленко решил демонстративно нарушить коронавирусный карантин и устроил тренировку любительской команды на одной из площадок украинской столицы. Разгонять нарушителей пришлось полиции. Что из этого вышло, в своем сюжете от 15 апреля рассказал телеканал «Украина»

Саленко — на половину украинец, воспитанник ленинградского «Зенита», перешел в 1980-х годах в киевское «Динамо». Позднее уехал играть в Европу, стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 1994 в составе сборной России (получил приз «Золотая бутса»). Сейчас футболист живет в Киеве и играет на ветеранских турнирах. От Саленко до Селезнева: Следы украинских шипов на испанских газонах © CC0, Pixabay

Сообщается, что 50-летний Саленко решил провести тренировку и собрал для этого более десяти человек. Спортсменами заинтересовалась полиция, после чего большинство футболистов разбежались, а правоохранители решили выяснить у оставшихся, с кем имеют дело.

«Стыдно не знать таких людей. Я вам скажу, как меня зовут. Только за мое интервью деньги надо платить. Я хочу раз проучить эту систему. Эту систему надо проучить», — ответил им Саленко, который пребывал на улице без обязательной медицинской маски, заявив, что устал ее носить.

«Нет никакого коронавируса, ребята. Я без маски принципиально», — поддержал коллегу находившийся там же экс-игрок киевского ЦСКА Александр Ковтун.

В завершение Саленко поругался с журналистами, обвинив их в том, что они хотят сделать себе имя за его счет.