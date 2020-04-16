Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет предложил ввести в отношении Украины санкции из-за шпионажа и попытки дестабилизировать ситуацию в крымском регионе. Об этом 16 апреля сообщает РИА Новости

В Крыму задержали группу украинских шпионов, готовивших теракты на полуострове © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк сказал Шеремет.

По его словам, действиям киевских властей должно дать оценку международное сообщество.

Накануне ФСБ РФ сообщила о задержании в Крыму агентурной группы украинской разведки Министерства обороны Украины, в задачу которой входила организация и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну и вербовка российских граждан. Украинская военная разведка планировала теракты на объектах социальной и военной инфраструктуры.

В отношении фигурантов возбудили уголовные дела о государственной измене и шпионаже.