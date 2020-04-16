«В это непростое время для всего человечества они продолжают осуществлять провокации, делая возмутительные вещи в тот период, когда вся международная общественность объединяется для сохранения жизней и экономики. В отношении таких государств нужно вводить санкции, потому что никакие призывы, увещевания и советы ими не воспринимаются», — сказал Шеремет.
По его словам, действиям киевских властей должно дать оценку международное сообщество.
Накануне ФСБ РФ сообщила о задержании в Крыму агентурной группы украинской разведки Министерства обороны Украины, в задачу которой входила организация и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну и вербовка российских граждан. Украинская военная разведка планировала теракты на объектах социальной и военной инфраструктуры.
В отношении фигурантов возбудили уголовные дела о государственной измене и шпионаже.