Украинскую столицу в связи с карантином из-за коронавируса 16 апреля обнесли девятью блокпостами

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Проверки начнутся в четверг с 13:00. Проверяющие могут проводить досмотр вещей, багажа, грузов.

На блокпосту могут потребовать справку об окончании самоизоляции или госпитализации (если вы на ней находились). Без такой справки из столицы могут не выпустить.

Тем у кого температура будет выше 37,5 градусов и при этом будут признаки ОРВИ, обещают вызвать мобильные бригады, которые возьмут тест на коронавирус. Далее лиц с подозрением на Covid-19 отправят на домашнюю самоизоляцию.