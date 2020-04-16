По его словам, Зеленский не планировал выиграть президентские выборы.
Однако уже за первый год своего правления украинский президент предпринял ряд шагов, которые позволят ему оставить след в истории Украины, считает собеседник издания..
«Первое — это то, что считается всеми непопулярным, но решение стало историческим — это земельная реформа. Но не только этим, а, например, отменой депутатской неприкосновенности. Еще не вечер, у него не завершился первый год президентства, поэтому есть шансы отметиться и по другим направлениям», — рассказал Владимир Фесенко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.