Став неожиданно для себя президентом, Владимир Зеленский хочет выполнить некую миссию, поэтому для него войти в историю — не самоцель. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

Политолог Фесенко: Зеленский не планировал стать президентом, но теперь у него есть миссия © UKRLIFE.TV

Однако уже за первый год своего правления украинский президент предпринял ряд шагов, которые позволят ему оставить след в истории Украины, считает собеседник издания..

«Первое — это то, что считается всеми непопулярным, но решение стало историческим — это земельная реформа. Но не только этим, а, например, отменой депутатской неприкосновенности. Еще не вечер, у него не завершился первый год президентства, поэтому есть шансы отметиться и по другим направлениям», — рассказал Владимир Фесенко.

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