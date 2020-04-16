По его словам, на Украине существуют сдерживающие балансы в высших эшелонах власти, которые не дают сформироваться авторитарным тенденциям
«Петр Порошенко пробовал создать националистический авторитарный режим, но ничего не получилось, потому что он не нашел в этом поддержки со стороны крупного бизнеса и заокеанских партнеров. Ну а общество потом сказало свое слово на выборах», — рассказал собеседник издания.
Говорить об угрозе тоталитарных тенденций можно только в том случае, если будет достаточно голосов для изменения в Конституции. Потому что только путем изменения Конституции создаются предпосылки для тоталитарного управления, рассказал политолог.
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