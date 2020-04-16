Существующий на Украине консенсус олигархов и прочих элит не дает возможность сформироваться авторитаризму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Кость Бондаренко

Кость Бондаренко: Делом против Черновол надо поставить точку в украинской Революции достоинства © РИА Новости, Нина Зотина

«Петр Порошенко пробовал создать националистический авторитарный режим, но ничего не получилось, потому что он не нашел в этом поддержки со стороны крупного бизнеса и заокеанских партнеров. Ну а общество потом сказало свое слово на выборах», — рассказал собеседник издания.

Говорить об угрозе тоталитарных тенденций можно только в том случае, если будет достаточно голосов для изменения в Конституции. Потому что только путем изменения Конституции создаются предпосылки для тоталитарного управления, рассказал политолог.

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