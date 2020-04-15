В Великобритании 106-летней пациентке удалось выйти победительницей из схватки с коронавирусной инфекцией. Об этом 15 апреля сообщает британский телеканал Sky News

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16.00 15 апреля Конни Титчен диагностировали COVID-19 три недели назад. Ее последние анализы на коронавирус показали отрицательный результат. Пожилую женщину уже выписали из городской больниицы в Бирмингеме.

Секрет долголетия британки ее внучка Алекс Джонс объясняет активным и независимым образом жизни.

«В декабре ей сделали операцию на бедре и спустя месяц она вновь начала ходить», — рассказала она.

Однако миссис Титчен не самая пожилая пациентка, излечившаяся от коронавируса. По информации портала NU.nl, в начале апреля Корнелия Рас, жительница деревни на юге Нидерландов, выписалась из больницы в возрасте 107 лет.

Всего в мире с начала пандемии выздоровели почти 494 тысячи человек.