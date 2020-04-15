Ранее стало известно, что очередной обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса пройдет в четверг, 16 апреля.
«Осложняет процесс наличие коронавируса. И это приводит к тому, что обмен, вероятно, будет проводиться не в одном месте, а в двух. Поскольку даже между двумя временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей есть внутренняя "антивирусная граница", пересечение между ними невозможно», — заявил Резников.
Отмечается, что из-за эпидемии коронавируса журналисты не будут допущены к освещению процесса, на месте будет работать лишь оператор от Офиса президента.
Как ранее сообщала уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова, Донецк готов передать Киеву 9 человек, а украинская сторона ДНР — 11 человек.