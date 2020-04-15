Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса пройдет в двух локациях из-за «антивирусных» границ, установленных в связи с эпидемией коронавируса. Об этом в среду, 15 апреля, в комментарии «РБК-Украина» заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников

Ранее стало известно, что очередной обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса пройдет в четверг, 16 апреля.

«Осложняет процесс наличие коронавируса. И это приводит к тому, что обмен, вероятно, будет проводиться не в одном месте, а в двух. Поскольку даже между двумя временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей есть внутренняя "антивирусная граница", пересечение между ними невозможно», — заявил Резников.

Офис Зеленского подтвердил, что в ближайшее время будет обмен пленными © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Как ранее сообщала уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова, Донецк готов передать Киеву 9 человек, а украинская сторона ДНР — 11 человек.