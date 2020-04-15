Российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад в честь 75-летия Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату.
Причиной этого стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в РФ по коронавирусу.
«Обращение будет рассмотрено», — цитирует информагентство Пескова.
Как сообщалось ранее, парад могут приурочить или к годовщине парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, или ко дню окончания Второй мировой войны, который Госдума РФ постановила отмечать 3 сентября.