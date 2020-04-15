Просьбу представителей ветеранских организаций о переносе Парада Победы, направленную президенту РФ Владимиру Путину, рассмотрят в Кремле. Об этом 15 апреля сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает "Интерфакс"

Опасен из-за коронавируса: ветераны призвали Путина перенести парад Победы на другой день © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад в честь 75-летия Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату.

Причиной этого стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в РФ по коронавирусу.

«Обращение будет рассмотрено», — цитирует информагентство Пескова.

Как сообщалось ранее, парад могут приурочить или к годовщине парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, или ко дню окончания Второй мировой войны, который Госдума РФ постановила отмечать 3 сентября.