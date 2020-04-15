Мужчина погиб на территории львовской больницы №5 из-за взрыва ручной гранаты. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области

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