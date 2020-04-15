Взрыв на территории больницы, в результате которого скончался мужчина, прогремел примерно в 16:00 15 апреля.
«В настоящее время на месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб полиции Львовщины. По предварительным данным, взорвалась, вероятно, ручная граната», — говорится в сообщении.
Правоохранители установили личность погибшего — им оказался 43-летний житель Львова.
По факту произошедшего открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Обстоятельства произошедшего выясняются.