Инцидент произошел на предприятии по переработке овощей в округе Линц-Ланд. Владелец фермы решил закрыть в помещениях 15 украинцев, которые на него работали. По его мнению, рабочие могли быть заражены коронавирусом, из-за чего создавалась угроза заражения других работников фермы.
«Да, эту информацию подтвердил в разговоре со мной доктор Вольфганг Экер, директор рабочей палаты Верхней Австрии. По его словам, ситуация имела место и 15 сезонных рабочих из Украины были "закрыты на карантин", как он выразился, нечестным фермером», — рассказала Зинкевич.
Для освобождения украинцев была подключена земельная служба по защите прав рабочих.
Несмотря на очевидное нарушение прав, граждане Украины, по словам Зинкевич, за помощью в посольство не обращались.