В Австрии владелец фермерского предприятия по выращиванию овощей закрыл 15 рабочих из Украины в их местах проживания, заподозрив у них коронавирус. Об этом в среду, 15 апреля, сообщило издание «Укринформ» со ссылкой на консула посольства Украины в Австрии Мирославу Зинкевич

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк произошел на предприятии по переработке овощей в округе Линц-Ланд. Владелец фермы решил закрыть в помещениях 15 украинцев, которые на него работали. По его мнению, рабочие могли быть заражены коронавирусом, из-за чего создавалась угроза заражения других работников фермы.

«Да, эту информацию подтвердил в разговоре со мной доктор Вольфганг Экер, директор рабочей палаты Верхней Австрии. По его словам, ситуация имела место и 15 сезонных рабочих из Украины были "закрыты на карантин", как он выразился, нечестным фермером», — рассказала Зинкевич.

Для освобождения украинцев была подключена земельная служба по защите прав рабочих.

Несмотря на очевидное нарушение прав, граждане Украины, по словам Зинкевич, за помощью в посольство не обращались.