В большинстве стран мира акция «Бессмертный полк», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в этом году в режиме онлайн. Об этом говорится в сообщении по итогам видеоконференции международных координаторов движения «Бессмертный полк» 15 апреля

Опасен из-за коронавируса: ветераны призвали Путина перенести парад Победы на другой день © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Страны ближнего и дальнего зарубежья будут самостоятельно принимать решение о формате участия в акции "Бессмертный полк", исходя из эпидемиологической ситуации, но уже сейчас ясно, что в большинстве стран в 2020 году "Бессмертный полк" пройдет в режиме онлайн», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте движения.

Там также отметили, что если карантин отменят и это позволит в День Победы выйти на улицы и встать в колонну «Бессмертного полка», то онлайн-акция не отменяется — она просто дополнит реальное шествие.

Тем временем в Москве остается под вопросом проведение парада Победы. Ветеранские организации обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести парад на другую дату из-за пандемии коронавируса.