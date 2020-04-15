В работе конференции приняли участие координаторы из Франции, Ирландии, Нидерландов, Таиланда, Колумбии, Малайзии, Турции, Швейцарии, Казахстана, Израиля, России, Португалии, Украины, Абхазии, Италии, Чехии, Армении, Туниса, Катара, Польши, Панамы, Кореи, Испании и Республики Конго.
«Страны ближнего и дальнего зарубежья будут самостоятельно принимать решение о формате участия в акции "Бессмертный полк", исходя из эпидемиологической ситуации, но уже сейчас ясно, что в большинстве стран в 2020 году "Бессмертный полк" пройдет в режиме онлайн», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте движения.
Там также отметили, что если карантин отменят и это позволит в День Победы выйти на улицы и встать в колонну «Бессмертного полка», то онлайн-акция не отменяется — она просто дополнит реальное шествие.
Тем временем в Москве остается под вопросом проведение парада Победы. Ветеранские организации обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести парад на другую дату из-за пандемии коронавируса.