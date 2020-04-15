Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят борьбу с «правкотерроризмом», состоится в четверг, 16 апреля.
Политолог Фесенко считает, что возможное в связи с этим изменение регламента Рады не связано с попыткой ввести на Украине авторитарную систему правления.
«Я писал об этом и выдвигал предложения по изменению регламента, потому что это единственный системный способ, что называется, на корню подрубить использование такой технологии. Так что это не под интересы политсилы, а для того, чтобы спасти законодательный процесс, работу Верховной Рады», — рассказал собеседник издания.
По словам Владимира Фесенко, чтобы ликвидировать технологию спамовых поправок, нужно в случае выдвижения более тысячи поправок по тому или иному законопроекту вводить процедуру ускоренного рассмотрения этих самых поправок.
Полностью интервью можно прочитать здесь.