Тысячи поправок, которые вынуждены рассматривать украинские депутаты, принимая очередного закон, являются черной технологией для блокировки работы парламента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят борьбу с «правкотерроризмом», состоится в четверг, 16 апреля.

Политолог Фесенко: Зеленский не планировал стать президентом, но теперь у него есть миссия © UKRLIFE.TV

«Я писал об этом и выдвигал предложения по изменению регламента, потому что это единственный системный способ, что называется, на корню подрубить использование такой технологии. Так что это не под интересы политсилы, а для того, чтобы спасти законодательный процесс, работу Верховной Рады», — рассказал собеседник издания.

По словам Владимира Фесенко, чтобы ликвидировать технологию спамовых поправок, нужно в случае выдвижения более тысячи поправок по тому или иному законопроекту вводить процедуру ускоренного рассмотрения этих самых поправок.

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