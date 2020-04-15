«Это (пандемия — ред.) для ЕС экзистенциальный кризис. Этот кризис покажет, насколько полезным люди считают ЕС. Если у граждан есть ощущение того, что ЕС им не помогает, то мы что-то делаем неправильно», — отметил он.
По словам Борреля, Германия, Франция и Австрия вместе поставили Италии больше защитных масок, чем Россия и Китай, а ЕС отчасти профинансировал вывозные рейсы, посредством которых в Европу были возвращены около 420 тысяч человек. При этом он не уверен, как много людей об этом знают.
Представитель ЕС выразил надежду, что текущий кризис станет новым толчком на пути к интеграции европейских стран как минимум в политике развития здравоохранения.
По последним данным, в мире зафиксировано уже свыше 2 миллионов случаев заболевания коронавирусом, из которых 127,6 тысячи стали летальными. По данным официальной представительницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, 90% всех новых случаев заражения коронавирусом приходится на страны Европы и США.