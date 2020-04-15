Распространение коронавируса представляет огромную опасность для Европейского союза. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью газете Die Zeit 15 апреля

Союз рушимый: коронавирус вскрыл слабые места Евросоюза © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк отметил он.

По словам Борреля, Германия, Франция и Австрия вместе поставили Италии больше защитных масок, чем Россия и Китай, а ЕС отчасти профинансировал вывозные рейсы, посредством которых в Европу были возвращены около 420 тысяч человек. При этом он не уверен, как много людей об этом знают.

Представитель ЕС выразил надежду, что текущий кризис станет новым толчком на пути к интеграции европейских стран как минимум в политике развития здравоохранения.

По последним данным, в мире зафиксировано уже свыше 2 миллионов случаев заболевания коронавирусом, из которых 127,6 тысячи стали летальными. По данным официальной представительницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, 90% всех новых случаев заражения коронавирусом приходится на страны Европы и США.