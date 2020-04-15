Казахстан перешел в пиковую стадию заболеваемости коронавирусом. Об этом в среду, 15 апреля, заявила замминистра здравоохранения Казахстана Лязат Актаева, передает РИА Новости

«По эпидемиологической ситуации мы констатируем, что переходим в пиковую стадию заболеваемости. И уровень заболеваемости составляет сейчас 7 на 100 тыс. населения», — сказала Актаева.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Тестирования, по словам Актаевой, будут активно проводить до 20 апреля.

Согласно последним данным, в Казахстане коронавирус диагностировали у 1290 человек, 240 выздоровели, 16 скончались.