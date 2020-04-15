«По эпидемиологической ситуации мы констатируем, что переходим в пиковую стадию заболеваемости. И уровень заболеваемости составляет сейчас 7 на 100 тыс. населения», — сказала Актаева.
В связи с этим ведомство заявило о полномасштабном скрининге жителей страны, особенно тех, кто задействован в жизнеобеспечении населенных пунктов.
Тестирования, по словам Актаевой, будут активно проводить до 20 апреля.
Согласно последним данным, в Казахстане коронавирус диагностировали у 1290 человек, 240 выздоровели, 16 скончались.