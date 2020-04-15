Ученые из Индии изучили летучих мышей и пришли к выводу, что они являются переносчиками еще одного типа коронавируса, который получил название BtCoV. Об этом открытии специалистов из Индийского совета по медицинским исследованиям 15 апреля сообщает India Today

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк обнаружен у рукокрылых из индийского штата Химачал-Прадеш. Данный вирус никак не связан с бушующим в настоящий момент в мире коронавирусом SARS-CoV2, уверены ученые. Неизвестно, способен ли «коронавирус летучих мышей» передаваться человеку, выяснить это ученым еще только предстоит. На сегодняшний день основной гипотезой возникновения коронавируса SARS-CoV2 у человека является его передача через промежуточное животное от летучих мышей, которые являются переносчиками этой болезни.