BtCoV, или как его еще называют «коронавирус летучих мышей», был обнаружен у рукокрылых из индийского штата Химачал-Прадеш.
Данный вирус никак не связан с бушующим в настоящий момент в мире коронавирусом SARS-CoV2, уверены ученые.
Неизвестно, способен ли «коронавирус летучих мышей» передаваться человеку, выяснить это ученым еще только предстоит.
На сегодняшний день основной гипотезой возникновения коронавируса SARS-CoV2 у человека является его передача через промежуточное животное от летучих мышей, которые являются переносчиками этой болезни.