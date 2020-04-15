Российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад в честь 75-летия Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передает РИА Новости 15 апреля

В Кремле предложили два сценария парада ко Дню Победы — СМИ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Исходя из складывающейся ситуации в мире, невозможно в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада. В связи с этим от лица всего ветеранского сообщества, просим вас (Владимир Путин. — Ред.) принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», — говорится в обращении ветеранов к президенту, текст которого предоставил Шаманов.

По мнению авторов, это решение послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже родины, и ко всем гражданам, которые отмечают День Победы.

Подписи под обращением поставили Шаманов, лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич, председатель Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» Валерий Востротин и председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Борис Громов.

По последним данным, в России зафиксировано свыше 24,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом, из которых почти 200 стали летальными. Наибольшая концентрация заражений регистрируется в Москве.