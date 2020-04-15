Очередной обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса пройдет в четверг, 16 апреля, на КПВВ «Майорское». Информацию об этом 15 апреля распространило hromadske со ссылкой на источники

Омбудсмен ДНР Морозова: Обмен пленными Украина использует в качестве пиара и манипуляции © dnr-online.ru

Также подчеркивается, что из-за пандемии коронавируса, журналисты не будут допущены освещению процесса, на месте будет работать лишь оператор от Офиса президента Украины.

Ранее уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова рассказала в интервью изданию Украина.ру, что обмен должен состояться до Пасхи, которая в этом году приходится на воскресенье, 19 апреля. По ее словам, Донецк готов передать Киеву 9 человек, а украинская сторона ДНР — 11 человек. При этом она добавила, что Украина использует обмен пленными в качестве пиара, чтобы показать, что она выполняет Минские соглашения.