Омбудсмен ДНР Морозова: Обмен пленными Украина использует в качестве пиара и манипуляции
Омбудсмен ДНР Морозова: Обмен пленными Украина использует в качестве пиара и манипуляции
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Уточняется, что в данный момент проходят последние согласования между сторонами. 

Также подчеркивается, что из-за пандемии коронавируса, журналисты не будут допущены  освещению процесса, на месте будет работать лишь оператор от Офиса президента Украины. 

Ранее уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова рассказала в интервью изданию Украина.ру, что обмен должен состояться до Пасхи, которая в этом году приходится на воскресенье, 19 апреля. По ее словам, Донецк готов передать Киеву 9 человек, а украинская сторона ДНР — 11 человек. При этом она добавила, что Украина использует обмен пленными в качестве пиара, чтобы показать, что она выполняет Минские соглашения.