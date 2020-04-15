Аким (глава) казахстанского города Талдыкоргана организовал рейд, чтобы проверить, как местные жители соблюдают карантин. Об этом в среду, 15 апреля, сообщило издание Sputnik Казахстан

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Галымжан Абдраимов в сопровождении сотрудника милиции прошелся по людным местам города и лично отчитал нарушителей карантина. Среди них оказались не только прохожие, которых, судя по видеозаписи, на улицах много, но и водители общественного транспорта, работающие без перчаток и масок.

«В ходе проверок проводилась разъяснительная работа, а кое-где в отношении явных нарушителей пришлось применять меры административного воздействия в виде строгих предупреждений и штрафных санкций. Разъяснения продолжаются в СМИ, соцсетях и даже на бумажных носителях с требованием о соблюдении режима ЧП в стране и введенного на территории региона карантина», — заявил руководитель пресс-службы акимата Талдыкоргана Нурканатулы.

В настоящее время в Казахстане действует режим чрезвычайного положения (ЧП), Нур-Султан и Алма-Ата закрыты на карантин. По состоянию на 15 апреля в стране зафиксировано 1275 случаев заражения COVID-19, 15 человек скончались, 220 выздоровели.