Группой руководил криминальный авторитет Ариец, ранее судимый житель Крыма. Участники группировки специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе на заказ. По данным СБУ, они якобы координировали деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России.
Также отмечается, что для планирования и согласования преступных действий главари группировки якобы встречались с российскими кураторами на территории России, стран ЕС и Ближнего Востока.
Во время обысков у фигурантов изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1,7 тыс. патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации и деньги, полученные преступным путем. Изъятые средства поражения и предметы направлены на экспертизу. В рамках уголовного производства по ст. 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины главарям группировки сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.