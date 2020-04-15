Сотрудники СБ Украины заблокировали в Днепре группировку, которая по данным следствия причастна к совершению 18 терактов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях, а именно: минированию и поджогам жилых и коммерческих зданий, в которых находились люди. Об этом 15 апреля сообщается на сайте СБУ

Вопросы и нестыковки скандального ареста. Подробности дела Шайтанова © Facebook, Служба безпеки України руководил криминальный авторитет Ариец, ранее судимый житель Крыма. Участники группировки специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе на заказ. По данным СБУ, они якобы координировали деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России.

Также отмечается, что для планирования и согласования преступных действий главари группировки якобы встречались с российскими кураторами на территории России, стран ЕС и Ближнего Востока.

Во время обысков у фигурантов изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1,7 тыс. патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации и деньги, полученные преступным путем. Изъятые средства поражения и предметы направлены на экспертизу. В рамках уголовного производства по ст. 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины главарям группировки сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.