Лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук потребовал от властей Украины раскрыть информацию о функционировании в стране американских военных биолабораторий. Об этом 15 апреля сообщается на сайте партии

Поклонская поддержала требование украинских депутатов разобраться с биологическими лабораториями США © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк заявлении.

По его словам, на Украине функционирует международная организация, финансируемая властями США, работники которой имеют дипломатический иммунитет, и которая называется «Научно-технический центр в Украине».

Также отмечается, что появление американских биолабораторий на Украине и финансирование проектов совпало с несколькими вспышками серьезных инфекционных заболеваний в стране. В частности, в 2009 году в Тернополе возник очаг вируса, который вызвал геморрагическую пневмонию. В 2011 году произошла вспышка холеры, а в 2017-м в Николаеве была вспышка гепатита А.

Также Медведчук потребовал прекратить эксперименты, которые на протяжении длительного времени власть проводит над своим народом по требованию и в интересах США.