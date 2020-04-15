«Мы требуем от власти предать гласности факты противоправного "сотрудничества" Украины и США в сфере функционирования американских биолабораторий в нашей стране — "сотрудничества", которое началось еще во время президента [Виктора] Ющенко, продолжалось при президенте [Петре] Порошенко и осуществляется при нынешней власти», — говорится в заявлении.
По его словам, на Украине функционирует международная организация, финансируемая властями США, работники которой имеют дипломатический иммунитет, и которая называется «Научно-технический центр в Украине».
Также отмечается, что появление американских биолабораторий на Украине и финансирование проектов совпало с несколькими вспышками серьезных инфекционных заболеваний в стране. В частности, в 2009 году в Тернополе возник очаг вируса, который вызвал геморрагическую пневмонию. В 2011 году произошла вспышка холеры, а в 2017-м в Николаеве была вспышка гепатита А.
Также Медведчук потребовал прекратить эксперименты, которые на протяжении длительного времени власть проводит над своим народом по требованию и в интересах США.