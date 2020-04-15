Нулевым пациентом с коронавирусом в России стал мужчина средних лет, прилетевший из Милана. Об этом заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин сообщил в интервью порталу Православие.ру 14 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Субботина в возрасте чуть более 40 лет диагностировали очень быстро благодаря своевременному выявлению характерных осложнений.

«Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение», — рассказал врач.

Чучалин отметил, что этот мужчина также стал первым в России, кто выздоровел от COVID-19. Тем не менее он успел заразить своих пожилых родителей: отца пришлось подключать к аппарату ИВЛ, а у матери болезнь протекала в более легкой форме.

По последним данным, всего в России 24 490 больных коронавирусом, 198 человек умерли, почти две тысячи вылечились. Среди них — упомянутый Проценко, который также заразился COVID-19, но уже вылечился и выходит на работу, заниматься которой не прекращал даже в самоизоляции.