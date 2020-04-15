По его словам, коронавирусную инфекцию у пациента Субботина в возрасте чуть более 40 лет диагностировали очень быстро благодаря своевременному выявлению характерных осложнений.
«Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение», — рассказал врач.
Чучалин отметил, что этот мужчина также стал первым в России, кто выздоровел от COVID-19. Тем не менее он успел заразить своих пожилых родителей: отца пришлось подключать к аппарату ИВЛ, а у матери болезнь протекала в более легкой форме.
По последним данным, всего в России 24 490 больных коронавирусом, 198 человек умерли, почти две тысячи вылечились. Среди них — упомянутый Проценко, который также заразился COVID-19, но уже вылечился и выходит на работу, заниматься которой не прекращал даже в самоизоляции.