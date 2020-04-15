Ранее, 16 марта, правительство России решило закрыть границу с Белоруссией для перемещения людей. Такое решение было принято с целью приостановить распространение коронавирусной инфекции.
По словам Трухана, закрытие границы стало ударом для контрабандных потоков, которые приносили приличный доход белорусским чиновникам.
«От закрытия границы "бомбит" у [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и [главы МИД Белорусии Владимира] Макея. Почему? Не в том ли проблема, что по всем вашим контрабандным хитрым схемам по рукам стукнули?.. Сейчас "стоп" поставили на системные поставки белорусских креветок, "местновыращенных" авокадо, польских яблок и прочего», — заявил полковник.
Он отметил, что незначительные партии контрабанды все еще поступают в Смоленскую и Псковскую области, однако это уже далеко не те объемы, ради которых стоит «париться».