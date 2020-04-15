Российский артист Максим Галкин спародировал покойного юмориста Михаила Задорнова, который, по его мнению, мог бы пошутить на тему пандемии коронавируса. Видео появилось 14 апреля в Instagram

Берите в лифт зубочистки: Галкин показал необычный способ защиты от коронавируса © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Первым, кто понял, что это конец света, был Трамп. Не зря он, как герой Носова, "Незнайка на Луне", решил приватизировать наш спутник. Он говорит: "Луна наша", — отметил Галкин.

Он также заявил, что президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп освоят Луну вместе из-за конца света, поскольку украинский лидер открыл рынок земли и договорился об этом с американским коллегой.