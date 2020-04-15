Галкин заявил, что уже настал конец света, поскольку появились четыре всадника Апокалипсиса — гречка, водка, туалетная бумага, карантин.
«Первым, кто понял, что это конец света, был Трамп. Не зря он, как герой Носова, "Незнайка на Луне", решил приватизировать наш спутник. Он говорит: "Луна наша", — отметил Галкин.
Он также заявил, что президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп освоят Луну вместе из-за конца света, поскольку украинский лидер открыл рынок земли и договорился об этом с американским коллегой.