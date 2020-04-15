Внефракционный депутат украинского парламента Вадим Новинский сообщил, что прошел проверку на коронавирус и получил положительный результат. Об этом 15 апреля он написал в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Также депутат сообщил, что не ощущает никаких симптомов заболевания, температура — 36,8. Компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением.