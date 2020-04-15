Евросоюз намерен постепенно снимать ограничения на передвижение в рамках Шенгенской зоны, а также на въезд иностранных граждан. Об этом в среду, 15 апреля, сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на совместное предложение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля

«Распространение вируса не может быть сдержано с помощью границ, а действия, предпринимаемые в изоляции, имеют все меньший эффект», — говорится в документе.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Фон дер Ляйен и Мишель считают, что странам ЕС необходимо использовать «поэтапный подход» к открытию внутренних и внешних границ.

При этом в документе нет никаких указаний о сроках открытия границ. В Брюсселе отмечают — процесс не будет быстрым.

На первом этапе, по мнению главы ЕК, должны быть открыты границы между странами Евросоюза, учитывая эпидемиологическую ситуацию в каждом отдельном государстве.