«Распространение вируса не может быть сдержано с помощью границ, а действия, предпринимаемые в изоляции, имеют все меньший эффект», — говорится в документе.
Отмечается, что меры по сдерживанию COVID-19 «влияют на производственные цепочки и на национальные и трансграничные транспортные системы, которые необходимы для обеспечения свободного передвижения людей, товаров и услуг».
Фон дер Ляйен и Мишель считают, что странам ЕС необходимо использовать «поэтапный подход» к открытию внутренних и внешних границ.
При этом в документе нет никаких указаний о сроках открытия границ. В Брюсселе отмечают — процесс не будет быстрым.
На первом этапе, по мнению главы ЕК, должны быть открыты границы между странами Евросоюза, учитывая эпидемиологическую ситуацию в каждом отдельном государстве.