Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник опроверг информацию о своем задержании при получении взятки и заявил, что его вызвали на допрос в качестве свидетеля. Об этом 15 апреля он сообщил на своей странице в Facebook

Кличко усматривает политическую подоплеку в деле против его первого зама Поворозника © Facebook, Віталій Кличко | Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

По его словам, он никогда не брал взятки, так как это противоречит его жизненным и профессиональным взглядам и принципам. Он также отметил, что был вызван на допрос в качестве свидетеля и подозрение никто ему не вручал.

Кроме того, Поворозник потребовал от правоохранительных органов разобраться с распространением информации о его задержании в СМИ. Он не исключает, что это была политическая провокация, направленная не только на него, но и на всю команду Кличко.