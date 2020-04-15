«Я работаю не первый год, работаю честно и несу ответственность, как человек с опытом, за действия и решения, которые на этой должности принимаю… Еще раз подчеркиваю: мне скрывать нечего! Я готов сотрудничать с правоохранительными органами и буду требовать публичного рассмотрения дела», — написал Поворозник.
По его словам, он никогда не брал взятки, так как это противоречит его жизненным и профессиональным взглядам и принципам. Он также отметил, что был вызван на допрос в качестве свидетеля и подозрение никто ему не вручал.
Кроме того, Поворозник потребовал от правоохранительных органов разобраться с распространением информации о его задержании в СМИ. Он не исключает, что это была политическая провокация, направленная не только на него, но и на всю команду Кличко.