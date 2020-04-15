Украинская сторона заканчивает подготовку к обмену пленными с ДНР и ЛНР, который должен состояться в ближайшее время. Об этом 15 апреля сообщает Офис президента Украины в Telegram

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