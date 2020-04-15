«Очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится. Идут последние согласования по списку и по логистике. Освобождение будет происходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что информация СМИ о том, что процесс обмена уже начался, не соответствует действительности. Кроме того, что процесс требует дополнительных согласований, он осложняется и тем, что будет происходить на фоне карантина. Поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации.