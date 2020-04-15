Украинские физики обратились к президенту Владимиру Зеленскому с открытым письмом по поводу дистанционного обучения, которое продолжается в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» из-за введения карантина. Об этом 14 апреля написал на своей странице в Facebook Антон Синенко

Скандальные уроки. Украина ужаснулась, узнав как и чему учат в школе © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк пишет автор.

По его словам, единичная ошибка не является свидетельством глобальных проблем, но систематические ошибки — это однозначный маркер тотальной некомпетентности.

Также отмечается, что «учителя волонтерят», «создают уроки в сжатые сроки», поэтому «ночью монтируют, чтобы утром запустить в эфир», что не является оправданием для дистанционного образования.

«Обращаемся к вам, господин президент, с просьбой сделать все от вас зависящее, чтобы навести порядок в этой сфере, чтобы обучение в Украине прекратило быть формальностью. Оно должно вернуться на рельсы получения полномасштабных по содержанию и доступных по формам знаний», — говорится в обращении.