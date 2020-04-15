«Знаете, меня даже не столько огорчило количество ошибок… Меня поражают комментаторы, которые пишут, что кто-то там имеет право на ошибку, что если не нравится — сделай сам, лучше бы помог, критиковать все могут», — пишет автор.
По его словам, единичная ошибка не является свидетельством глобальных проблем, но систематические ошибки — это однозначный маркер тотальной некомпетентности.
Также отмечается, что «учителя волонтерят», «создают уроки в сжатые сроки», поэтому «ночью монтируют, чтобы утром запустить в эфир», что не является оправданием для дистанционного образования.
«Обращаемся к вам, господин президент, с просьбой сделать все от вас зависящее, чтобы навести порядок в этой сфере, чтобы обучение в Украине прекратило быть формальностью. Оно должно вернуться на рельсы получения полномасштабных по содержанию и доступных по формам знаний», — говорится в обращении.