Правительство Грузии на 10 дней запретило въезд и выезд из четырех крупнейших городов страны в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом в среду, 15 апреля, на брифинге сообщил советник премьер-министра страны Ираклий Чиковани, передает РИА Новости

Въезд и выезд из Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави будет запрещен с 21:00 15 апреля. Мера касается всех местных жителей, кроме медицинских работников, выполняющих служебные обязанности, дипломатов, военных, также она не затронет перемещения заключенных, денежных средств, работников аварийных служб.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Кроме того, правительство планирует направить на подпись президенту Грузии решение о продлении введенного 21 марта режима ЧС до 10 мая. Документ будет утвержден 21 апреля на специально созванной сессии.

Согласно последним данным, в Грузии коронавирус диагностирован у 306 человек, три пациента скончались, 69 выздоровели.