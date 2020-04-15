Въезд и выезд из Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави будет запрещен с 21:00 15 апреля. Мера касается всех местных жителей, кроме медицинских работников, выполняющих служебные обязанности, дипломатов, военных, также она не затронет перемещения заключенных, денежных средств, работников аварийных служб.
Исключение, по словам Чиковани, также будет сделано для журналистов.
Кроме того, правительство планирует направить на подпись президенту Грузии решение о продлении введенного 21 марта режима ЧС до 10 мая. Документ будет утвержден 21 апреля на специально созванной сессии.
Согласно последним данным, в Грузии коронавирус диагностирован у 306 человек, три пациента скончались, 69 выздоровели.