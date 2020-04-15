На 10 мая назначен первый тур президентских выборов. Сейм принял предложение правящей партии «Право и справедливость» о проведении голосования заочно, по почте. Документ попал в верхнюю палату парламента, контролируемую оппозицией.
По данным социологических опросов, принять участие в почтовых выборах готовы только 28% поляков.
«Я убеждена, что 10 мая есть возможность проведения выборов», — заявила Витек.
Согласно последним данным, в Польше зафиксировано 7408 случаев заражения коронавирусом, 268 человек погибли, 668 выздоровели.