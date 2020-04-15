Ситуация с распространением коронавируса в Польше не препятствует проведению президентских выборов 10 мая. Об этом заявила спикер нижней палаты парламента Польши (сейма) Эльжбета Витек, передает РИА Новости в среду, 15 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк По данным социологических опросов, принять участие в почтовых выборах готовы только 28% поляков. «Я убеждена, что 10 мая есть возможность проведения выборов», — заявила Витек. Согласно последним данным, в Польше зафиксировано 7408 случаев заражения коронавирусом, 268 человек погибли, 668 выздоровели.