По данным администрации, в Нур-Султане за сутки было зарегистрировано 12 случаев заражения COVID-19.
«Семь из них — это работники КГУ "Центр социального обслуживания «Шарапат». В настоящий момент все работники и постояльцы сдали дополнительные анализы на наличие инфекции. В учреждении усилены саннормы, проведены работы по дезинфекции», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о вспышке коронавируса в доме престарелых в Акмолинской области, неподалеку от столицы Казахстана. Вирус подтвердился у 34 из 216 постояльцев, в том числе у сотрудницы центра. Среди постояльцев этого дома престарелых уже зафиксировано три смерти от COVID-19.
Согласно последним данным, в Казахстане зафиксировано 1275 случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались, 203 выздоровели.