В Нур-Султане у семи сотрудников дома престарелых диагностирован коронавирус. Об этом в среду, 15 апреля, сообщила пресс-служба администрации столицы Казахстана

По данным администрации, в Нур-Султане за сутки было зарегистрировано 12 случаев заражения COVID-19.

«Семь из них — это работники КГУ "Центр социального обслуживания «Шарапат». В настоящий момент все работники и постояльцы сдали дополнительные анализы на наличие инфекции. В учреждении усилены саннормы, проведены работы по дезинфекции», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, в Казахстане зафиксировано 1275 случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались, 203 выздоровели.