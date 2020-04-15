Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод в письме послу США в РФ Джону Салливану призвал содействовать возвращению на родину российских школьников, оказавшихся в США в сложной ситуации из-за пандемии, передает РИА Новости 15 апреля

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«Отправил письма в посольство, переговорил с коллегами по комиссии [СПЧ] по международному сотрудничеству в области прав человека. Вчера пришла информация от посольства, что они предпринимают усилия по сбору информации о российских школьниках. Тем не менее, нужна подробная информация: сколько человек, в каких условиях, где они находятся — в общежитиях, в семьях американских. Подробной информации нет», — рассказал Брод.

В своем обращении к послу он попросил довести до органов власти США озабоченность Москвы сложившейся ситуацией и пожелание скорейшим образом предоставить информацию о российских школьниках, а также обеспечить им цивилизованные условия пребывания, необходимые меры защиты от угрозы пандемии.

По данным МИД РФ, в рамках только одной лишь курируемой самим госдепартаментом программы Secondary School Student Program в США прибыло 74 российских старшеклассника. Помимо этого, в посольство РФ поступают прямые обращения о репатриации от несовершеннолетних российских граждан, которые участвовали в других американских учебных или ознакомительных программах.