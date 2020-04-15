Ранее в МИД РФ сообщили, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы, которую свернули из-за коронавируса. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.
«Отправил письма в посольство, переговорил с коллегами по комиссии [СПЧ] по международному сотрудничеству в области прав человека. Вчера пришла информация от посольства, что они предпринимают усилия по сбору информации о российских школьниках. Тем не менее, нужна подробная информация: сколько человек, в каких условиях, где они находятся — в общежитиях, в семьях американских. Подробной информации нет», — рассказал Брод.
В своем обращении к послу он попросил довести до органов власти США озабоченность Москвы сложившейся ситуацией и пожелание скорейшим образом предоставить информацию о российских школьниках, а также обеспечить им цивилизованные условия пребывания, необходимые меры защиты от угрозы пандемии.
По данным МИД РФ, в рамках только одной лишь курируемой самим госдепартаментом программы Secondary School Student Program в США прибыло 74 российских старшеклассника. Помимо этого, в посольство РФ поступают прямые обращения о репатриации от несовершеннолетних российских граждан, которые участвовали в других американских учебных или ознакомительных программах.