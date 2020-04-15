Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поручил создать временную целевую группу поддержки и обмена информацией между военными ЕС и различными службами, участвующими в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Борреля, передает РИА Новости в среду, 15 апреля

«Эта группа создается для временной поддержки и облегчения обмена информацией о национальной военной помощи гражданским властям в борьбе против пандемии коронавируса. Этот шаг осуществляется в рамках реализации решений видеоконференции министров обороны ЕС от 6 апреля», — говорится в сообщении.

Союз рушимый: коронавирус вскрыл слабые места Евросоюза © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Целевая группа будет привлекать военных и гражданских экспертов, координировать различные запросы стран ЕС, а также помогать в обмене практической информацией об устранении последствий пандемии. Также отмечается, что группа будет координировать свои действия с НАТО.