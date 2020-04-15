«Эта группа создается для временной поддержки и облегчения обмена информацией о национальной военной помощи гражданским властям в борьбе против пандемии коронавируса. Этот шаг осуществляется в рамках реализации решений видеоконференции министров обороны ЕС от 6 апреля», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что на фоне развития пандемии военные оказывают помощь в репатриации граждан ЕС из-за рубежа, доставке медикаментов и оборудования, а также в транспортировке пациентов с COVID-19 между странами Евросоюза.
Целевая группа будет привлекать военных и гражданских экспертов, координировать различные запросы стран ЕС, а также помогать в обмене практической информацией об устранении последствий пандемии. Также отмечается, что группа будет координировать свои действия с НАТО.