Благотворительный онлайн-марафон «ВместеДома» соберет известных украинских артистов, блогеров, спортсменов и меценатов, которые выступят и поделятся своими мыслями о борьбе с эпидемией коронавируса. Мероприятие, трансляция которого пройдет в YouTube, состоится 15 апреля

Украина.ру на Youtube Золотарев рассказал об экономическом шторме на Украине и «Рябошапке в юбке»