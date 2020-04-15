«Масштабный благотворительный 10-часовой онлайн-марафон "ВместеДома" объединит более 30 украинских топ-артистов, публичных персон, меценатов, блогеров и спортсменов, которые помогут собрать средства для помощи в борьбе с COVID-19», — говорится в аннотации.
Ведущим марафона станет Павел Шилько. Музыкальным анонсом марафона стал гимн проекта, в записи которого приняли участие известные украинские артисты: Сергей Бабкин, Artem Pivovarov, Ирина Федишин, Ivan NAVI, беz ОБМЕЖЕНЬ, Alyosha, TVORCHI, Дэвид Аксельрод / David Axelrod, KAZKA, НеАнгелы, Тоня Матвиенко и другие.