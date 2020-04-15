Казахстан в январе-марте 2020 года на 2,3% увеличил добычу сырой нефти и на 3,6% - природного газа. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил статкомитет Миннацэкономики республики, передает «Интерфакс»

Добыча природного газа в январе-марте 2020 года составила 6,129 млрд кубометров — на 3,6% больше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Добыча попутного нефтяного газа в отчетный период увеличилась на 4,7% — до 9,133 млрд кубометров.

Встреча ОПЕК+. Нефтяные игры на сотни миллиардов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Ранее стало известно, что Казахстан в рамках новых договоренностей ОПЕК+ сократит добычу нефти в мае-июне на 390 тысяч баррелей в сутки.

В воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки, а затем о сокращении этого объема до 7,7 млн баррелей во второй половине 2020 года. Далее участники до конца апреля 2022 года планируют сокращать добычу на 5,8 млн баррелей в сутки. Соглашение вступит в силу 1 мая.