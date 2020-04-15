Накануне правоохранителями провели обыск по месту жительства 43-летнего мужчины. В ходе следственных действий в помещении обнаружено около 720 грамм кокаина, расфасованного в 82 полиэтиленовых пакета для дальнейшего сбыта.
«Кроме того, в ходе обыска изъяты предметы, похожие на автомат Калашникова АК-47, и 66 патронов к нему, предмет, похожий на пистолет, а также денежные средства в сумме 70 тысяч гривен, 400 евро и 1000 долларов», — говорится в сообщении.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Он оповещен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.