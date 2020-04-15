Замглавы Минздрава Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко считает, что на Пасху необходимо закрыть все места, где могут быть скопления людей, чтобы не допустить вспышки инфекции через неделю. Об этом 15 апреля он рассказал «Новому времени»

«Здравого смысла нет». Ляшко ввел полный запрет продовольственных рынков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк заявил он.

Также Ляшко заявил, что если бы мог, запретил бы и закрыл все места, где есть возможность для массового скопления населения, включая все церкви. По его словам, это необходимо, даже если будут рушиться вековые традиции.

По словам замглавы Минздрава, мытье подъездов и дорог рассчитаны на психологию: те, кто не понимает смысла карантина и скептически относится к рекомендациям, видят это все и решают пересидеть опасность дома.