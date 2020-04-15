«На будущее мы должны расписать законодательные акты, внести изменения в Конституцию. Такие истории могут повторяться очень часто. Вопросы киберугрозы и биоугрозы — две ключевые вещи, которые реально могут изменить мировоззрение в ближайшие 10 лет», — заявил он.
Также Ляшко заявил, что если бы мог, запретил бы и закрыл все места, где есть возможность для массового скопления населения, включая все церкви. По его словам, это необходимо, даже если будут рушиться вековые традиции.
По словам замглавы Минздрава, мытье подъездов и дорог рассчитаны на психологию: те, кто не понимает смысла карантина и скептически относится к рекомендациям, видят это все и решают пересидеть опасность дома.