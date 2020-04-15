«Наиболее сложная ситуация сложилась при экспорте товаров с коротким сроком хранения, в частности фруктов, овощей, яиц и тому подобного. Например, Юго-Восточной Азии пришлось или ограничить, или полностью прекратить программы поставок украинского яблока. Все эти факторы привели к наибольшему сокращению объемов экспорта яблока из Украины за последние пять лет, которое, по данным Украинской ассоциации аграрного экспорта, в первой половине сезона 2019-2020 составило 38%», — сказал он.
Кроме того, в связи с сокращением объемов поставок, значительно выросли ставки на морские перевозки (минимум на 40%, а иногда и вдвое). Дополнительный негатив несут панические настроения, когда потребители сознательно не покупают определенные продукты. По словам Крошки, падение экспорта яблок началось еще в начале сезона 2019-2020 года, то есть до пандемии коронавируса, но она, безусловно, сыграла важнейшую роль в этой тенденции.