Меры по борьбе с распространением коронавируса, которые ввел весь мир, привели к сокращению экспорта украинских яблок на 38%. Об этом 15 апреля сообщил в комментарии УНИАН председатель Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ) Дмитрий Крошка

Коронавирусная блокада: за неделю экспорт зерна через украинские порты сократился вдвое © commons.wikimedia.org, Vladimir Yaitskiy сказал он.

Кроме того, в связи с сокращением объемов поставок, значительно выросли ставки на морские перевозки (минимум на 40%, а иногда и вдвое). Дополнительный негатив несут панические настроения, когда потребители сознательно не покупают определенные продукты. По словам Крошки, падение экспорта яблок началось еще в начале сезона 2019-2020 года, то есть до пандемии коронавируса, но она, безусловно, сыграла важнейшую роль в этой тенденции.