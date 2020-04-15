Режим ЧП в Киргизии будет продлен на территории таких городов, как Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, в Сузакском районе Джалал-Абадской области.
Согласно указу президента, который глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал 14 апреля, чрезвычайное положение также вводится в городе Нарын и в Ат-Башинском районе Нарынской области республики.
Во всех указанных городах и регионах действует комендантский час.
По данным на 15 апреля, в Киргизии зафиксировано 449 случаев заражения коронавирусом, 5 человек скончались, 78 выздоровели.