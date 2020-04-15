Парламент Киргизии одобрил продление до 30 апреля режима чрезвычайного положения в городах и регионах республики, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе парламента, передает «Интерфакс»

Режим ЧП в Киргизии будет продлен на территории таких городов, как Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Сооронбай Жээнбеков подписал 14 апреля, чрезвычайное положение также вводится в городе Нарын и в Ат-Башинском районе Нарынской области республики.

Во всех указанных городах и регионах действует комендантский час.

По данным на 15 апреля, в Киргизии зафиксировано 449 случаев заражения коронавирусом, 5 человек скончались, 78 выздоровели.