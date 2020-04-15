Россия и Сирия призывают мировое сообщество оказать давление на США для отмены санкций в отношении Дамаска в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, передает «Интерфакс» 15 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В документе подчеркивается, что причина такого состояния дел заключается в том, что система здравоохранения страны сильно пострадала за время военных действий, и восстановить возможности государства для полномасштабной борьбы с коронавирусной инфекцией возможно только за счет иностранной поддержки.

«Однако введенные в одностороннем порядке США и европейскими странами в отношении Сирии санкции препятствуют поставкам необходимых медикаментов и медицинского оборудования… Призываем все мировое сообщество предоставить правительству Сирии международную поддержку и оказать давление на США и их союзников для отмены незаконных и бесчеловечных санкций, фактически направленных на истребление населения целой страны», — говорится в заявлении.

Кроме того, стороны заявили, что беженцы, находящиеся в подконтрольном США лагере Эр-Рукбан на территории Сирии, практически не имеют шансов выжить в случае начала там эпидемии коронавируса. Бывшие жители лагеря свидетельствуют об отсутствии медикаментов и квалифицированных врачей, при этом медицинские пункты закрыты.

В заявлении подчеркивается, что ответственность за жизни и здоровье беженцев и санитарно-эпидемическую обстановку в этом лагере несут США, незаконно оккупировавшие данный район Сирии.

Документ подписали руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии — начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию страны — министр местного самоуправления Хусейн Махлюф.