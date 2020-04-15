Пик заболеваемости коронавирусом в Польше ожидается уже в апреле. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер в эфире Польского радио, передает РИА Новости в среду, 15 апреля

Согласно последним данным, в Польше ежедневно выявляют более 200 случаев заболевания COVID-19.

«Если речь идет о количестве заболевших, дневном количестве заболевших, то мы надеемся, что это (пик. — Ред.) будет апрель. То есть в апреле эта ситуация нормализуется», — сказал Мюллер.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«В связи с этим общее число людей, которые болеют, будет на высоком уровне минимум весь май», — добавил Мюллер.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Польше зафиксировано 7 202 случая заражения COVID-19, 263 человека скончались, 618 выздоровели.