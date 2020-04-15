Согласно последним данным, в Польше ежедневно выявляют более 200 случаев заболевания COVID-19.
«Если речь идет о количестве заболевших, дневном количестве заболевших, то мы надеемся, что это (пик. — Ред.) будет апрель. То есть в апреле эта ситуация нормализуется», — сказал Мюллер.
При этом он отметил, что число людей, которые будут болеть коронавирусом одновременно, длительное время будет оставаться на высоком уровне, так как период лечения заболевания — не менее 10 дней.
«В связи с этим общее число людей, которые болеют, будет на высоком уровне минимум весь май», — добавил Мюллер.
По данным Университета Джона Хопкинса, в Польше зафиксировано 7 202 случая заражения COVID-19, 263 человека скончались, 618 выздоровели.