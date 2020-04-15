По его словам, обнародованная информация позволяет сделать вывод, что СБУ занимается подлогом.
«Например, Шайтанов никогда не руководил штурмовой группой во время Майдана — он возглавлял учебно-методическое управление. А руководил штурмовой группой нынешний начальник Центра специальных операций СБУ Александр Устименко. И именно с Устименко я имел контакты в апреле 2014 года, а не с Шайтановым, которого не видел еще с майданных времен», — поделился воспоминаниями Александр Ходаковский.
Собеседник издания уверен, что дело Шайтанова, изобилующее такими недостоверными фактами, может и в целом быть полностью сфабрикованным.
Полностью интервью можно прочитать здесь.