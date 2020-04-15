«Спецоперация» по задержанию генерал-майора СБУ Шайтанова, обвиненного в связях с РФ, уже подается так, что не выдерживает никакой критики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава Совбеза ДНР, бывший начальник отдела Центра специальных операций «А» СБУ по Донецкой области Александр Ходаковский

Александр Ходаковский о фальсификации СБУ фактов биографии Шайтанова © из личного архива А.Ходаковского

«Например, Шайтанов никогда не руководил штурмовой группой во время Майдана — он возглавлял учебно-методическое управление. А руководил штурмовой группой нынешний начальник Центра специальных операций СБУ Александр Устименко. И именно с Устименко я имел контакты в апреле 2014 года, а не с Шайтановым, которого не видел еще с майданных времен», — поделился воспоминаниями Александр Ходаковский.

Собеседник издания уверен, что дело Шайтанова, изобилующее такими недостоверными фактами, может и в целом быть полностью сфабрикованным.

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