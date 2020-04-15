Среди стран Южной Америки меньше всего инфицированных коронавирусом зафиксировано в Парагвае - бедной аграрной стране без выхода к морю с населением около 7 миллионов человек. Об этом свидетельствует статистика парагвайского Минздрава от 15 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк зафиксировано только 159 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и семь смертей. При этом только трое больных госпитализированы, а один — в реанимации.

Это меньше, чем в соседних странах: Боливии (354), Уругвае (почти 500), Аргентине (2 тысячи), Чили (почти 8 тысяч), Перу (10 тысяч), Бразилии (25 тысяч).

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Парагвае Луис Альберто Эското связал успех Парагвая в борьбе с COVID-19 с радикальными мерами социального дистанцирования. Так, правительство закрыло школы и приостановило крупные мероприятия на второй неделе марта, не дожидаясь, пока количество смертей и заражений достигнет критического порога.

Вскоре также были закрыты границы, аэропорты и введен полный карантин населения. Полиция и военные следят за улицами и магазинами, а за нарушение ограничений более тысячи человек подверглись наказанию. Президент Марио Абдо продлил карантин в понедельник, 13 апреля.

Тем не менее, согласно данным ВОЗ и Панамериканской организации здравоохранения, в Парагвае, в частности, наблюдается один из самых низких показателей тестирования на вирус: 26,2 на 100 тысяч жителей. Также проблемой является нехватка квалифицированного персонала, проблемы с доставкой аппаратов искусственной вентиляции легких и защитного снаряжения для медиков.

При этом страной, где, по данным Университета Джона Хопкинса, зафиксировано наименьшее число заболевших во всем мире, является Йемен. Согласно имеющейся информации, там числится лишь один больной коронавирусом.