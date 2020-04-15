До событий на Майдане украинские силовые структуры получали прозвища ООО «СБУ» и ООО «МВД», что говорило об их качестве и состоянии.
«Даже полная смена руководства ведомства иногда может никак не отразиться на деятельности органа, потому что тело органа — это оперативный и агентурный аппарат, который работает "на земле". А такие невыразительные руководители, как Зеленский, тем более имеют мало шансов внести серьезные изменения в подходы, приемы и методы, потому что подбирать на руководящие должности будут тех, кто не сильнее их самих», — рассказал Александр Ходаковский.
Собеседник издания добавил, что ради имитации бурной деятельности и формирования нужного политического фона спецслужба Украины прибегает к профанациям.
Одной из таких профанаций стало разоблачение генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который якобы сотрудничал со спецслужбами РФ.
Полностью интервью можно прочитать здесь.