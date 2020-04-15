СБУ с точки зрения традиций и методологии - наследница КГБ, адаптированная к современным реалиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава Совбеза ДНР, бывший начальник отдела Центра специальных операций «А» СБУ по Донецкой области Александр Ходаковский

До событий на Майдане украинские силовые структуры получали прозвища ООО «СБУ» и ООО «МВД», что говорило об их качестве и состоянии.

«Даже полная смена руководства ведомства иногда может никак не отразиться на деятельности органа, потому что тело органа — это оперативный и агентурный аппарат, который работает "на земле". А такие невыразительные руководители, как Зеленский, тем более имеют мало шансов внести серьезные изменения в подходы, приемы и методы, потому что подбирать на руководящие должности будут тех, кто не сильнее их самих», — рассказал Александр Ходаковский.

Александр Ходаковский о фальсификации СБУ фактов биографии Шайтанова © из личного архива А.Ходаковского

Одной из таких профанаций стало разоблачение генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который якобы сотрудничал со спецслужбами РФ.

Полностью интервью можно прочитать здесь.