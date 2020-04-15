«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — написал Проценко.
О том, что Проценко заразился коронавирусом, стало известно 31 марта. Болезнь у главврача Коммунарки протекала не в тяжелой форме, он перешел на режим самоизоляции, не прекращая работу, — руководил больницей, консультировал коллег и проводил совещания дистанционно.
Согласно последним данным, в России зафиксировано 21 102 случая заражения COVID-19, 1694 человека выздоровели, 170 скончались.