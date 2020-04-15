Главный врач инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса и снова выходит на работу. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook в среду, 15 апреля

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — написал Проценко. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Согласно последним данным, в России зафиксировано 21 102 случая заражения COVID-19, 1694 человека выздоровели, 170 скончались.