В Канаде международная организация «Врачи без границ» (Medecins Sans Frontieres) запускает проект по лечению бездомных от коронавируса. Об этом сообщил исполнительный директор MSF Canada Жозеф Беллив в комментарии Reuters 15 апреля

Зеленский договорился с Канадой о медоборудовании для борьбы с коронавирусом © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк Отмечается, что проект стартует через 10 дней в Торонто и провинции Онтарио. Он будет действовать не только для бездомных, но также для представителей коренных народов, лишенных доступа к медуслугам, и пожилых людей, которые находятся в учреждениях длительного ухода.

В Торонто уже чуть более 6% из свыше чем 7 тысяч бездомных были размещены в гостиничных номерах, но этого недостаточно, учитывая условия проживания и особенность передачи коронавируса.

Так, во вторник, 14 апреля, местные власти сообщили, что у 30 бездомных в Торонто, в том числе 11 человек в приюте для беженцев, уже зафиксировали положительный результат на COVID-19.

Всего, согласно последним данным, число смертей в Канаде от вспышки коронавируса достигло 903 человек, подхватили же инфекцию более 27 тысяч человек.