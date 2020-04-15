На Украине с начала эпидемии зафиксировано 3764 случая коронавируса, 108 летальных, 143 пациента выздоровели. Об этом 14 апреля сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Наибольшее число больных зафиксировано в Киеве и Черновицкой области — 612 и 589 человека соответственно. Еще 356 и 287 случаев зафиксировано в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Киевской области зафиксировано 230 случаев. За 100 случаев перешли также Винницкая область, где заболели 241 человек, Кировоградская — 192 случая, Ровенская — 173, Львовская — 152, Житомирская — 130, Закарпатская — 110 и Черкасская — 105. В остальных регионах зафиксировано меньше 100 случаев.

По состоянию на утро 15 апреля в центральную лабораторию поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 13 187 сообщений о подозрении на COVID-19.