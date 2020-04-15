«По состоянию на 09:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 392 новых случая», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Киеве и Черновицкой области — 612 и 589 человека соответственно. Еще 356 и 287 случаев зафиксировано в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Киевской области зафиксировано 230 случаев. За 100 случаев перешли также Винницкая область, где заболели 241 человек, Кировоградская — 192 случая, Ровенская — 173, Львовская — 152, Житомирская — 130, Закарпатская — 110 и Черкасская — 105. В остальных регионах зафиксировано меньше 100 случаев.
По состоянию на утро 15 апреля в центральную лабораторию поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 13 187 сообщений о подозрении на COVID-19.